У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї знайдена листівка часів гетьмана Павла Скоропадського, що зображує панораму миколаївського яхт-клубу.

Про це повідомив експерт з розвитку культури Офісу відновлення та розвитку Миколаєва Євген Гомонюк.

«Знову чудова знахідка! Миколаївська листівка часів гетьмана Павла Скоропадського 1918 року. На перший погляд, звичайна поштова картка, з типовим видом миколаївського яхт-клуба. Але не зовсім. На флагштоку вже майорить Військово-морський прапор Української Держави (а сьогодні — ВМС України). На березі багато цивільних дам та військових (можливо, німецькі)», — повідомив Євген Гомонюк.

Листівку виявили під час оцифровування фотоархіву з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

«Тож сподіваюсь, що цей артефакт увійде в оновлену музейну експозицію, а не буде покриватись пилом в коробці допоміжних фондів», — зазначив Євген Гомонюк.

Знайдена листівка часів гетьмана Павла Скоропадського. Знімок: ФБ Євгена Гомонюка Знайдена листівка часів гетьмана Павла Скоропадського. Знімок: ФБ Євгена Гомонюка Знайдена листівка часів гетьмана Павла Скоропадського. Знімок: ФБ Євгена Гомонюка

Також він додав, що всі оцифровані фотографії з видами Миколаєва і портретами місцевих мешканців скоро стануть доступними для громадськості на спеціальному сайті, створеному за фінансової підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 за участю Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut Ukraine.

Нагадаємо, Естонія передасть Україні археологічні артефакти, вилучені під час спроби незаконно ввезти на територію країни кілька років тому.