Збір какао Фото: busiweek.com

Протягом останнього року ціни на какао-боби зросли вдвічі, оскільки плантації в Західній Африці, що становлять левову частину світового виробництва, постраждали від хвороб та погодних умов.

Про це пише Bloomberg.

Дощі сприяли поширенню хвороб сільськогосподарських культур і затримці збору врожаю. За цим послідувала сезонна посуха, яка може ще більше скоротити виробництво.

«Споживачі вже витрачають більше грошей на ласощі, а зростання цін на какао може негативно вплинути на результати таких виробників шоколаду, як Hershey. Високі ціни на сировину обмежать зростання прибутків цього року, заявили в четвер керівники Hershey», — пише Bloomberg.

В агентстві зазначають, що найгірше чекає ринок попереду, оскільки виробники шоколаду вичерпають запаси, замовлені раніше.

Хоча зростання спонукало деяких виробників розширити виробництво, новим деревам може знадобитися кілька років, щоб дати боби.

— Ми перебуваємо в дуже жорсткому балансі, який, ймовірно, триватиме ще від 18 місяців до трьох років, — сказав президент Європейської асоціації какао Пол Девіс.

Він не виключає зростання цін до 6 тисяч доларів за тонну. Зараз вона коштує на тисячу менше.

«Посіви в усьому світі страждають від дедалі більших екстремальних погодних явищ. Минулого року пошкоджені врожаї також підвищили ціни на цукор, апельсиновий сік і оливкову олію до багаторічного максимуму», — зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, минулого року виробник «Ведмедика Барні» потрапив у список міжнародних спонсорів війни.