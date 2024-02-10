Протягом останнього року ціни на какао-боби зросли вдвічі, оскільки плантації в Західній Африці, що становлять левову частину світового виробництва, постраждали від хвороб та погодних умов.
Про це пише Bloomberg.
Дощі сприяли поширенню хвороб сільськогосподарських культур і затримці збору врожаю. За цим послідувала сезонна посуха, яка може ще більше скоротити виробництво.
«Споживачі вже витрачають більше грошей на ласощі, а зростання цін на какао може негативно вплинути на результати таких виробників шоколаду, як Hershey. Високі ціни на сировину обмежать зростання прибутків цього року, заявили в четвер керівники Hershey», — пише Bloomberg.
В агентстві зазначають, що найгірше чекає ринок попереду, оскільки виробники шоколаду вичерпають запаси, замовлені раніше.
Хоча зростання спонукало деяких виробників розширити виробництво, новим деревам може знадобитися кілька років, щоб дати боби.
— Ми перебуваємо в дуже жорсткому балансі, який, ймовірно, триватиме ще від 18 місяців до трьох років, — сказав президент Європейської асоціації какао Пол Девіс.
Він не виключає зростання цін до 6 тисяч доларів за тонну. Зараз вона коштує на тисячу менше.
«Посіви в усьому світі страждають від дедалі більших екстремальних погодних явищ. Минулого року пошкоджені врожаї також підвищили ціни на цукор, апельсиновий сік і оливкову олію до багаторічного максимуму», — зазначає Bloomberg.
Нагадаємо, минулого року виробник «Ведмедика Барні» потрапив у список міжнародних спонсорів війни.
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Протягом останнього року ціни на какао-боби зросли вдвічі, оскільки плантації в Західній Африці, що становлять левову частину світового виробництва, постраждали від хвороб та погодних умов.
Про це пише Bloomberg.
Дощі сприяли поширенню хвороб сільськогосподарських культур і затримці збору врожаю. За цим послідувала сезонна посуха, яка може ще більше скоротити виробництво.
«Споживачі вже витрачають більше грошей на ласощі, а зростання цін на какао може негативно вплинути на результати таких виробників шоколаду, як Hershey. Високі ціни на сировину обмежать зростання прибутків цього року, заявили в четвер керівники Hershey», — пише Bloomberg.
В агентстві зазначають, що найгірше чекає ринок попереду, оскільки виробники шоколаду вичерпають запаси, замовлені раніше.
Хоча зростання спонукало деяких виробників розширити виробництво, новим деревам може знадобитися кілька років, щоб дати боби.
— Ми перебуваємо в дуже жорсткому балансі, який, ймовірно, триватиме ще від 18 місяців до трьох років, — сказав президент Європейської асоціації какао Пол Девіс.
Він не виключає зростання цін до 6 тисяч доларів за тонну. Зараз вона коштує на тисячу менше.
«Посіви в усьому світі страждають від дедалі більших екстремальних погодних явищ. Минулого року пошкоджені врожаї також підвищили ціни на цукор, апельсиновий сік і оливкову олію до багаторічного максимуму», — зазначає Bloomberg.
Нагадаємо, минулого року виробник «Ведмедика Барні» потрапив у список міжнародних спонсорів війни.