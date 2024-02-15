Прокуратура подала до суду на забудовника, який не сплатив ₴700 тис. внеску на інфраструктуру Миколаєва. Фото: UBM-GROUP

Окружна прокуратура Миколаєва подала позов до Господарського суду, щоб стягнути 700 тисяч гривень внеску з забудовника на розвиток інфраструктури.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що у 2021 році забудовник завершив будівництво багатоквартирного будинку по проспекту Героїв України в Центральному районі міста Миколаєва.

Разом з тим, за даними прокуратури, забудовник не сплатив кошти для створення і розвитку інфраструктури Миколаєва, що передбачено законом. Таким чином місцевий бюджет недоотримав близько 700 тисяч гривень.

Наразі Господарський суд Миколаївської області відкрив провадження за позовом прокуратури.

Раніше повідомлялося, що забудовник багатоквартирного будинку у Заводському районі Миколаєва не сплатив кошти пайової участі на розвиток інфраструктури міста в сумі близько мільйона гривень.