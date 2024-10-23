Суд зобов’язав забудовників спрямувати 9 мільйонів на розвиток Миколаєва. Фото: 3m2.ua

У Миколаєві через суд зобов’язали забудовників у Центральному районі міста сплатити 9 мільйонів гривень на розвиток громади.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що ряд забудовників не сплатили пайову участь у розвиток інфраструктури Миколаєва. Як повідомили у прокуратурі, Миколаївська міська рада в свою чергу «не вжила заходів для стягнення цих коштів до бюджету».

«Завершивши упродовж 2021-2023 років будівництво багатоквартирних житлових будинків у Центральному районі Миколаєва, забудовники не сплатили визначений законодавством платіж до місцевого бюджету. Ці кошти мали б піти на створення і розвиток інфраструктури міста, що є надзвичайно актуальним в умовах воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Тому було подано позовну заяву, яку суд задовольнив. Забудовники сплатили до бюджету міста 9 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві зменшили розмір ставки орендної плати з 3% до 1% за комунальну землю для забудовників та підприємців, які постраждали від війни.

У травні 2024 року до редакції «МикВісті» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торгівельної діяльності. Крім того, до депутатів також звертались з проханням знизити оренду за землі, які використовує Міноборони.

У червні члени комісії міської ради з питань законності підтримали таку ініціативу. Управлінню фінансів надали доручення підготувати внесення змін у вже діючий проєкт рішення щодо визначення розміру ставок орендної плати за землю і внести зміни в частині заміни 3% на 1% для земель поточного будівництва.