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Станом на ранок 18 лютого польські фермери заблокували рух вантажівок в обидві сторони через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

На підʼїзних шляхах перед Дорогуськом фермери проводять масштабну акцію протесту. Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, зранку кордон не може перетнути жодна вантажівка. Водночас автобуси проходять без черг.

Як повідомляють прикордонники, напередодні фермери інших європейських країн обіцяли приєднатися до польського мітингу, втім поки підтверджень немає.

З 15:30 до 17:30 протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції «Дорогуськ», втім, польська поліція їм завадила, тож поки поїзди курсують вільно.

Раніше повідомлялося, що надмірний імпорт аграрної продукції з України може спровокувати нову кризу у країнах Євросоюзу.

7 лютого польські фермери анонсували страйки, як мінімум одного пункту пропуску на кордоні із Україною. Йдеться про КПП «Дорогуськ — Ягодин». Вони обіцяли пропуск всіх автобусів та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

9 лютого польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пунктах пропуску «Медика — Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Українські перевізники також почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.