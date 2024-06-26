ВВП збільшився у першому кварталі на 6,5%, ілюстративне фото

Реальний ВВП у першому кварталі 2024 року зріс на 6,5% порівняно з першим кварталом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Порівняно з попереднім кварталом, реальний ВВП зріс на 1,2%.

Крім того, у першому кварталі 2023 року реальний ВВП скоротився на 10,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. У другому кварталі він зріс на 19,2%, у третьому — на 9,6%, а в четвертому — на 4,7%.

Нагадаємо, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у травні 2024 року порівняно з травнем минулого року склало 3,7%. Це менше, ніж у квітні 2024 року, коли показник становив 4,3%.

Згідно з інформацією першої віце-прем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко, зростання ВВП тривало завдяки значним обсягам експорту, підтриманого стабільною роботою Українського морського коридору, а також високим попитом на будівельні послуги, що фінансуються для відновлення інфраструктури.