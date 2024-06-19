Епіцентр удару в будинку на Пограничній, фото: «НикВести»

У Миколаєві планують за грантові кошти відновити п’ять багатоквартирних будинків, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Місто увійшло до п'ятірки територіальних громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», повідомив у коментарі «НикВести» заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов.

— За попередньою інформацією, Миколаїв увійшов у п'ятірку лідерів, які мають можливість отримати відповідну допомогу в межах цього грантового конкурсу. Ми подали туди доволі багато об'єктів — в першу чергу ті, які не забезпечені фінансуванням у цьому році, — повідомив він.

Всього від Миколаєва на відновлення подали п'ять будинків за наступними адресами: Янтарна, 67, Космонавтів, 142-В, Космонавтів, 132, Вокзальна, 61 та Погранична, 43-А. Які саме будинки відновлять у межах грантового проєкту — буде відомо після офіційного оголошення результатів конкурсу.

Вартість відновлення усіх п'яти багатоквартирних будинків складає близько 35-40 мільйонів гривень, додали в департаменті ЖКГ.

Проєкт «HOPE» реалізується за фінансового сприяння Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України. А грантова угода була укладена між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «НикВести» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще чотирма будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Янтарна, 67, Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В. А в травні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив тендер на відновлення будинку по вулиці Самойловича, 8А. Ще одним будинком, для відновлення якошо шукають підрядника, стала багатоповерхівка на Космонавтів, 142-В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«НикВести» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «НикВести» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».

Понад половина опитаних миколаївців вважають, що повернути містян, які від початку повномасштабної війни виїхали з Миколаєва, допоможе підвищення заробітної плати (43%) та відновлення зруйнованого житла (35%).