Деякі категорії пенсіонерів отримають разову грошову допомогу, ілюстративне фото: unplash

Деякі категорії громадян України отримають одноразову грошову виплату до святкування Дня Незалежності України, зокрема це стосується пенсіонерів.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Зазначається, що процедура виплати залишається незмінною у порівнянні з 2023 роком:

1. Пенсіонерам, які мають право на виплату, грошова допомога буде автоматично виплачена у серпні разом із пенсією, без потреби в додатковому зверненні.



2. Ветеранам війни, які не є пенсіонерами, але перебувають на службі або працюють, кошти будуть перераховані на небюджетні рахунки військових частин, установ або організацій на основі поданих заявок, включаючи через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.



3. Особам, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами і не перебувають на службі або не працюють, для отримання допомоги необхідно подати заяву будь-якої форми до Пенсійного фонду – виплата буде здійснена на поточний рахунок уповноваженого банку за місцем проживання осіб.

Заяви на разову грошову виплату приймаються до 1 серпня поточного року. У випадку відсутності можливості подачі до цієї дати, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, в Україні діє понад 200 університетів, де пенсіонери та люди передпенсійного віку можуть опанувати нові знання.