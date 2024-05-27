олова парламентської фракції «Слуга народу» та голова наглядової ради UkraineInvest Давид Арахамія. фото: «НикВести»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» та голова наглядової ради UkraineInvest Давид Арахамія вважає, що зараз найкращий час для інвестицій в Україну. За його словами, інвестувати після закінчення війни буде вже пізно.

Таку думку він озвучив під час виступу на конференції з інвестицій в Україну в Таллінні, пишуть «НикВести».

— Коли війна закінчиться, для інвестицій буде пізно. Якщо хтось будує щось у своєму житті, він знає, що потрібні роки від створення ідеї до проекту.Спочатку ви плануєте, потім потрібно отримати дозволи, а потім почати будівництво, — сказав Давид Арахамія.

Політик також зазначив, що Україна має велику перевагу для інвесторів, порівняно з іншими країнами, з точки зору бюрократії.

— Наприклад, ми хотіли розгорнути військове виробництво у Словаччині. Наш президент дзвонив президенту Словаччини, прем’єр-міністр – прем’єр-міністру Словаччини. Нам сказали, що ми повинні зробити екологічне дослідження за правилами ЄС. Ми тоді спитали, скільки це займе часу. Нам відповіли, що процес триватиме півтора року. Натомість ми за один рік вже збудували такий завод в Україні. Зараз, у зв’язку з війною, у вас є нагода дуже-дуже швидко отримати всі необхідні документи, — зазначив Давид Арахамія.

Політик також зауважив, що більшість інвесторів бояться вкладати кошти в бізнес в Україні через ризик ударів з боку Росії. Давид Арахамія розповів, що в Україні діє ряд програм, які захищають інвесторів від таких випадків.

— Що робити, якщо я будую під час війни, а ракета прилетить і знищить те, що я збудував? Це була справді дуже велика проблема для нас, ми вирішили її за допомогою міжнародної допомоги. У нас є страхування від воєнних ризиків, якщо ви побудуєте фабрику, і вона буде зруйнована, ви отримаєте всі гроші назад, — зазначив Давид Арахамія.

Програми, які захищають інвесторів від наслідків воєнних дій на території України. Скриншот з презентації Давида Арахамії на конференції в Таллінні

Також політик розповів про можливості для інвесторів, які надає уряд України. За його словами інвестори, чиї вкладення становлять понад 12 мільйонів гривень і забезпечують 20 робочих місць можуть повернути 30% своїх капіталовкладень.

— Отже, якщо ваші інвестиції становлять понад 12 мільйонів євро, і ви створюєте 10 робочих місць, ми повертаємо вам 30 відсотків ваших капіталовкладень. Отже, у вас є прямий контракт із Кабінетом Міністрів, спеціальною службою, яку ми називаємо інвестиційною нянею, де вам можуть допомогти з усіма труднощами, з якими ви стикаєтеся, — сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, у Миколаєві оновили перелік інвестиційних проєктів, які планують реалізувати до 2026 року. Туди увійшли нові проєкти з будівництва системи водовідведення, берегоукріплення та реконструкції зруйнованої гімназії.

Зазначимо, що Україні потрібно $500 млрд для відновлення: Арахамія вважає це хорошою можливістю для інвесторів