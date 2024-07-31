Ветеран російсько-української війни та голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий вважає, що Україна може розпочати перемовини з Росією тільки після того, як «час почне працювати на Україну».
Про це він розповів в ефірі телеканалу «Еспресо».
Євген Дикий наголошує, що скоріш за все рано чи пізно Україні доведеться вести перемовини з Росією, але це буде не зараз.
— Невеликі шанси того, що війна закінчиться і ніякі переговори будуть не потрібні. Але зараз точно ще не час. Наразі ситуація, коли у росіян закінчується «запал», або якщо казати казати про військову машину, то бензин в ній закінчується, але він ще тільки почав закінчуватися. В нас навпаки: ми на злеті, але не стрімкому, скоріше це вповзання на гору. І, звичайно, перемовини треба вести, коли ми поміняємося з росіянами місцями, — сказав Євген Дикий.
За словами дослідника, час перемовин настане, коли буде абсолютно очевидно для всіх, що час працює тільки на Україну. Він вважає, що «перелам» може трапитися восени-взимку цього року.
— Тобто це ще місяці тяжкої дуже праці, але цей перелам вже помітний, він вже вимальовується і якраз найгірша помилка, яку ми можемо зробити — це трошечки не дотягнути і «здутись» першими, — додав Євген Дикий.
Нагадаємо, що з бюджету України було виділено понад 463 мільйони гривень для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій.
Ці кошти планують витратити на:
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Ветеран російсько-української війни та голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий вважає, що Україна може розпочати перемовини з Росією тільки після того, як «час почне працювати на Україну».
Про це він розповів в ефірі телеканалу «Еспресо».
Євген Дикий наголошує, що скоріш за все рано чи пізно Україні доведеться вести перемовини з Росією, але це буде не зараз.
— Невеликі шанси того, що війна закінчиться і ніякі переговори будуть не потрібні. Але зараз точно ще не час. Наразі ситуація, коли у росіян закінчується «запал», або якщо казати казати про військову машину, то бензин в ній закінчується, але він ще тільки почав закінчуватися. В нас навпаки: ми на злеті, але не стрімкому, скоріше це вповзання на гору. І, звичайно, перемовини треба вести, коли ми поміняємося з росіянами місцями, — сказав Євген Дикий.
За словами дослідника, час перемовин настане, коли буде абсолютно очевидно для всіх, що час працює тільки на Україну. Він вважає, що «перелам» може трапитися восени-взимку цього року.
— Тобто це ще місяці тяжкої дуже праці, але цей перелам вже помітний, він вже вимальовується і якраз найгірша помилка, яку ми можемо зробити — це трошечки не дотягнути і «здутись» першими, — додав Євген Дикий.
Нагадаємо, що з бюджету України було виділено понад 463 мільйони гривень для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій.
Ці кошти планують витратити на:
Нагадаємо як Зеленський озвучив єдину наразі модель перемовин з Путіним.