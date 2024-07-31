Євген Дикий.

Ветеран російсько-української війни та голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий вважає, що Україна може розпочати перемовини з Росією тільки після того, як «час почне працювати на Україну».

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Еспресо».

Євген Дикий наголошує, що скоріш за все рано чи пізно Україні доведеться вести перемовини з Росією, але це буде не зараз.

— Невеликі шанси того, що війна закінчиться і ніякі переговори будуть не потрібні. Але зараз точно ще не час. Наразі ситуація, коли у росіян закінчується «запал», або якщо казати казати про військову машину, то бензин в ній закінчується, але він ще тільки почав закінчуватися. В нас навпаки: ми на злеті, але не стрімкому, скоріше це вповзання на гору. І, звичайно, перемовини треба вести, коли ми поміняємося з росіянами місцями, — сказав Євген Дикий.

За словами дослідника, час перемовин настане, коли буде абсолютно очевидно для всіх, що час працює тільки на Україну. Він вважає, що «перелам» може трапитися восени-взимку цього року.

— Тобто це ще місяці тяжкої дуже праці, але цей перелам вже помітний, він вже вимальовується і якраз найгірша помилка, яку ми можемо зробити — це трошечки не дотягнути і «здутись» першими, — додав Євген Дикий.

Євген Дикий у Миколаєві, архівне фото НикВести

Нагадаємо, що з бюджету України було виділено понад 463 мільйони гривень для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій.

Ці кошти планують витратити на:

закупiвлю матеріально-технічних засобiв,

пально-мастильних матерiалiв для антарктичноi станцii,

продуктiв харчування для учасникiв антарктичних експедицiй та української антарктичноi станцii «Академiк Вернадський»;

на забезпечення доставки на судно учасникiв українських антарктичних експедицiй тощо.

Нагадаємо як Зеленський озвучив єдину наразі модель перемовин з Путіним.