ВВП України у травні зріс на 3,7%, ілюстративне фото

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у травні 2024 року порівняно з травнем минулого року склало 3,7%. Це менше, ніж у квітні 2024 року, коли показник становив 4,3%.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись.

«Збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії – усе це, на жаль, стримувало зростання економіки у травні цього року. Проте бізнес впорався з цими викликами завдяки високому рівню адаптивності», – розповіла перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з її інформацією, зростання ВВП тривало завдяки значним обсягам експорту, підтриманого стабільною роботою Українського морського коридору, а також високим попитом на будівельні послуги, що фінансуються для відновлення інфраструктури.

«Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Разом з тим, серед негативних факторів маємо значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання Росії знищити нашу енергетичну інфраструктуру», – наголосила Юлія Свириденко.

Також негативними чинниками для економіки є логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію.

Нагадаємо, Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.