«Миколаївкомунтранс» придбає для прибирання три авто за 2,8 млн, архівне фото: Новости-N

Комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс» планує модернізувати свій автопарк, придбавши три нових автомобілів за 2,7 мільйона гривень. Ці легкові машини комунальне підприємство планує використовувати для обслуговування контейнерних майданчиків у трьох районах міста.

Відповідний тендер опубліковано на системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Після отримання нових машин застарілі радянські автомобілі, які досі використовувалися на підприємстві, будуть передані на потреби Збройних Сил України.

— Ці автомобілі ми будемо використовувати на підприємстві. У нас є контейнерні майданчики, які потрібно прибирати, а для цих потреб легкових автомобілей у нас немає. У нас є дві Волги одна 1972 року, інша 1994 року та Жигулі радянського виробництва, які більше ламаються, аніж їздять. Для якісного прибирання нам потрібні більш сучасні машини, які будуть їздити, а не ламатись, і своєчасно виконувати прибирання контейнерних майданчиків. Тому що бригада сидить, чекає поки машину відремонтують. Ми набирали кошти на ці автівки, а старі автівки ми плануємо передати на ЗСУ, – повідомив у коментарі «НикВести» директор «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало.

Згідно тендерної документації автомобілі Opel Combo Life повинні бути новими, виготовленими не раніше ніж в 2023 році, технічно справними, на механічній коробці передач, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

Міжнародна допомога Миколаївщині

Нагадаємо, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що міжнародні партнери у 2023 році надали області фінансову допомогу у розмірі 105,5 мільйонів євро. Більшу частину коштів регіон отримав в рамках співпраці з Королівством Данія.

Разом з цим, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що фінансова допомога для водоканалу та облтеплоенерго у 2024 році залежить від державних субвенцій для міста.

Відомо, що Миколаїв став єдиним українським містом, яке протягом 2023 року отримало нові тролейбуси від міжнародних організацій.

Так, у вересні 2023 році «Миколаївводоканал» отримав 6 нових екскаваторів в рамках інвестиційного проекту, а наприкінці грудня Миколаївська область отримала чотири нові екскаватори від корейських партнерів.

Також нагадаємо, як Віталій Кім та генеральний директор Korea Expressway Corporation Джин-Гю Хам підписали Меморандум про взаєморозуміння. Корейська компанія хоче допомогти Миколаївщині будувати дороги.

Пізніше Миколаїв отримав від агентства США з міжнародного розвитку (USAID) нову техніку для ремонту доріг, . Ще шведські благодійники Lions Club Olofström передали регіону пожежний автомобіль, а «Миколаївводоканал» отримав дві одиниці техніки, від міської ради Риги.

У лютому 2024 року з Даніїї до міста прибули два автобуси. Ще три нові автобуси у межах програми, яку фінансує уряд Данії, Миколаїв отримав наприкінці березня.

Зараз акціонерне товариство «Миколаївобленерго» чекає від найбільшої швейцарської розподільної компанії BKW Energie AG обладнання для відновлення мереж в селі Партизанське на Миколаївщині.

У березні Первомайськ отримав нову техніку від Німеччини.

Разом з цим, Литва готова передати регіону обладнання для відновлення та ремонтів енергооб’єктів. Зокрема, планується надати електро обладнання для теплових електростанцій.

Станом на березень 2024 року загальна сума допомоги міжнародних партнерів Миколаївській області сягнула понад 300 мільйонів євро, з яких 75,5 мільйонів євро — від Данії.