Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Станом на березень 2024 року загальна сума допомоги міжнародних партнерів Миколаївській області сягнула понад 300 мільйонів євро, з яких 75,5 мільйонів євро – від Данії.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі «Еспресо ТВ».

— Допомога триває, але в меншому обсязі. За минулі роки обсяг допомоги міжнародних партнерів був більше 300 мільйонів євро, з них 75,5 мільйонів євро – від Данії, – сказав він.

Цього року регіон розраховує отримати ще 40 мільйонів євро, додав Віталій Кім.

— На цей рік було заплановано 40 мільйонів євро, з яких 20 мільйонів євро точно акцептували щодо проєктів. Це вже не гуманітарні проєкти, а більш інфраструктурні, бізнесові. Це потрібно для того, щоб поновлювати робочі місця і організовувати саме податки. Данія, Європа розуміють нашу проблематику, і вони намагаються включатися в ті проєкти, які зможуть створювати додаткову вартість саме на місцях. Тому я безмежно їм за це вдячний, і ми продовжуємо працювати на офіційному і неофіційному рівні. У нас за великим рахунком, нічого немає, окрім допомоги партнерів, – сказав Віталій Кім.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Серед обʼєктів, що підлягають відновленню, міст у Вознесенську, який знаходиться на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Його було зруйновано минулого року під час боїв з російськими військами за місто, повідомляли «НикВести».

Цьогоріч планують розпочати роботи з відновлення аеропорту «Миколаїв», який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

До цього в Миколаївській області в рамках фонду ліквідації наслідків збройної агресії з державного бюджету виділили 789 мільйонів гривень на реконструкцію 16 пошкоджених обстрілами об’єктів. В ході перевірок Держаудитслужба знайшла ряд порушень в тендерних закупівлях по деяких з них.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.