Рахунки за комунальні послуги. Фото для ілюстрації

Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) планує змінити підхід до формування тарифів на розподіл електроенергії, починаючи з 2026 року. Замість двох нинішніх класів напруги буде введено три.

Про це повідомив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк в інтерв'ю Forbes.

Нещодавно комісія відхилила пропозицію Ставки верховного головнокомандувача встановити єдиний тариф на розподіл електроенергії у розмірі 1,23 грн/кВт, що призвело б до п’ятикратного підвищення тарифів для промислових споживачів та зниження на 25% для населення і малого бізнесу.

«Я був присутній на цій Ставці, але обговорення саме цього рішення не було. Чесно кажучи, у мене таке враження, що це була ініціатива когось з дуже поверхневим розумінням енергетики і причинно-наслідкових звʼязків в економіці. Чому? Бо це рішення має дуже багато вад і недоліків. Важко уявити, що більш-менш досвідчені в енергетиці люди могли таке запропонувати. Більше виглядає як спроба підставити президента і країну», — розповів голова комісії.

Валерій Тарасюк підкреслив, що уніфікований тариф суперечить європейському законодавству, яке забороняє субсидіювання одних споживачів іншими і передбачає поділ на три класи напруги – високий, середній та низький. Україна зобов’язалась імплементувати ці директиви ЄС не пізніше 2025 року на шляху до вступу в Євросоюз.

«Правильно переходити на нові стандарти з 1 січня і повідомити про це завчасно, щоб гравці ринку розуміли, якими будуть тарифи з наступного року. Навряд встигнемо до 1 січня 2025-го, тому орієнтуємось на 1 січня 2026-го. Попередньо, 0,4 кВ — це буде третій клас напруги (населення і малий бізнес), 10-35 кВ — другий клас (середній бізнес), 110 кВ — перший клас (великий бізнес)», — зазначив Валерій Тарасюк.

Нагадаємо, після закінчення війни почнеться поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат.

Нещодавно Міністр енергетики Герман Галущенко спростував поширювану в мережі інформацію про нібито майбутнє підвищення цін на електроенергію до 8 гривень за кВт.