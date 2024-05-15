Укриття Миколаївського ліцею №2, квітень 2024 року, фото «НикВести»

На облаштування укриттів у навчальних закладах Баштанського району Миколаївської області впродовж 2024 року планують витратити 46 мільйонів гривень.

Йдеться про кошти бюджетів територіальних громад, сказав на брифінгу 14 травня начальник Баштанської районної військової адміністраціях Владислав Дмитрів, пишуть «НикВести».

— Є проблеми, тому що маємо зруйновані освітні заклади. Є питання безпекової ситуації Щоб повноцінно підготуватися до нового навчального року, ми обстежили вже 56 сховищ. У нас сьогодні діє навчання і змішаної форми, і онлайн. У бюджетах усіх громад на сьогодні передбачено 46 мільйонів гривень на упорядкування сховищ у закладах освіти. За перший квартал використано вже 5 мільйонів гривень, — сказав Владислав Дмитрів.

Він також додав, що цьогоріч з державного бюджету спрямують 17 мільйонів гривень на відновлення однієї зі шкіл Баштанського району.

— Ми маємо гарні новини. Сьогодні Міністерство освіти погодило майже на 17 мільйонів гривень коштів на один із закладів освіти у нашому районі. Сподіваємось, що найближчим часом ми їх отримаємо для того, щоб покращити ситуацію в освітній галузі, — додав Владислав Дмитрів.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.