Затримані в Одесі, фото: СБУ

В Одесі затримали трьох дівчат віком від 19 до 23 років за підозрою у коригуванні російських ударів.

Про це повідомили СБУ та Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, організатором агентурної мережі виявилася 23-річна місцева жителька. За вказівкою куратора з ФСБ, вона залучила двох своїх подруг, які також підтримували дії РФ. Всі троє працювали у місцевій кав’ярні. Слідчі встановили, що вони власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав ФСБ Росії.

Упродовж кількох місяців трійця збирала та надсилала через Telegram текстові повідомлення, фото- та відеофайли, скріншоти Google Maps про місця дислокації підрозділів ЗСУ, центрів комплектування та соціальної підтримки, госпіталів та ППО.

Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом прогулянок. У разі виявлення «потрібного» об’єкта, фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості. Найбільше росіян цікавили локації військкоматів та медустанов, де лікують українських захисників, зазначає СБУ.

Листування із російськими агентами, фото: СБУ Листування із російськими агентами, фото: СБУ Листування із російськими агентами, фото: СБУ

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії. Всього вони встигли проінформувати окупантів про щонайменше 7 об’єктів.

Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат. За кожне виконане завдання фігурантки отримували від РФ грошову «винагороду». Хоча, за даними слідства, жінки встигли отримати лише 500 доларів.

Крім того, вони просили окупантів про «своєчасну евакуацію» та керівні «посади» в управлінні торгівлі у разі окупації Одещини.

Правоохоронці затримали всіх трьох фігуранток, коли вони готували «звіт» до ФСБ. Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, СБУ запевняє, що провела додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ.