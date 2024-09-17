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Кім пояснив, чому Миколаївщина стала більш безпечною: В містах стало менше військових

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото: «МикВісті»Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чому безпекова ситуація в області значно покращилась порівняно з 2022 роком. За його словами, ключовим фактором стало переміщення військових з міст на більш віддалені позиції.

Як він повідомив під час телемарафону, це зменшило кількість жертв та постраждалих від обстрілів.

«Безпекова ситуація в області стабільно небезпечна, але зважаючи на те, як було у 2022 році, то вона значно краще, порівняно з минулими періодами. [..] З кінця 2022 року протягом 2023 року багато військових були переміщені з великих і маленьких міст, умовно, в поля, тому ситуація покращилась. Якщо у 2022 році в нас було 1500 поранених і 500 вбитих, то за минулий рік від обстрілів загинуло 5 осіб і значно менше поранених. Тому я порівнюю це, на жаль, у жертвах. І кажу, що зараз краще ситуація», — пояснив Віталій Кім.

Нагадаємо, на Миколаївщині за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 7 російських безпілотників.

Крім того, вночі 16 вересня, російсько-окупаційні війська запустили по території України ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Один з них ППО знищила на Миколаївщині.

Також в ніч на неділю 15 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю три російських БпЛА типу Shahed 131/136.

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