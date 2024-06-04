З початку року понад 11 тисяч переселенців на Первомайщині отримали ₴63,6 млн соцвиплат

Сергій Саковський. Фото: НикВести

Станом на початок червня, у Первомайському районі Миколаївщини проживають понад 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб. За п’ять місяців 2024 року їм виплатили 63,6 мільйона гривень.

Про це заявив начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський в ході брифінгу 4 червня, пишуть «НикВести».

За його словами, зараз на Первомайщині проживають 11 тисяч 249 людей, які зареєстровані як переселенці. З початку 2024 року вони отримали 63 мільйона 600 тисяч гривень допомоги на оплату проживання.

— Загалом, з початку повномасштабних військовий дій РФ виплачено допомогу на проживання ВПО по району в сумі 507, 3 мільйона гривень, — сказав Сергій Саковський.

Переселенці на Миколаївщині

Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які живуть в орендованому житлі в Миколаєві, зможуть отримати фінансову допомогу.

Станом на лютий 2024 року, в Миколаївській області перебувають понад 129 тисяч переселенців. За словам директорки департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОВА Оксани Єльчієвої, з 129 тисяч — понад 74 тисячі жінок, 34 тисячі дітей, 10 тисяч людей похилого віку та п'ять тисяч людей з особливими потребами.

У грудні 2023 року в місті Первомайськ анонсували будівництво 26 будинків для переселенців. Кошти для цього будуть залучатимуть у міжнародних донорів. Також центр для проживання ВПО облаштують в будівлі зруйнованої лікарні в селі Шевченкове.

У лютому повідомлялось, що в одному районі Миколаєва, ремонтують гуртожиток, де розмістять внутрішніх переселенців. Про те, коли воно буде готове для поселення і як це можна зробити — про це «НикВести» розповіли детальніше.

Напередодні, у вересні 2023 року, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч ВПО отримують фінансову допомогу помилково. Серед них також був мешканець Первомайську, якого визнали винним у лютому 2024 року.

У травні «НикВести» писали, що з понад 126 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території Миколаївської області, виплати у 2024 році продовжують отримувати лише 33 тисячі громадян.