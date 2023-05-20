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Найстарішу, майже неушкоджену Біблію, написану на івриті, 17 травня продали на аукціоні у Sotheby's за 38,1 мільйона доларів. Це є однією з найвищих цін на книгу чи історичний документ, які коли-небудь продавалися на аукціоні.
Про це повідомляє The New York Times.
Так, на аукціоні продали Кодекс Сассуна, який, як вважають науковці, датується кінцем 9-го або початком 10-го століття. Його на Sotheby's придбали американські друзі Музею єврейського народу у Тель-Авіві.
Том містить всі 24 книги єврейської Біблії, за винятком приблизно восьми аркушів. Дослідники вважають його найдавнішою єврейською Біблією з усіх, що існують. З 1989 року ним володів швейцарський фінансист і колекціонер Жакі Сафра, тому том бачили тільки деякі вчені.
— Це шедевр писарського мистецтва, — сказала про Кодекс Сассуна старша консультантка Sotheby's з юдаїки Шерон Ліберман Мінц.
Том трохи потертий, має плями та дрібні розриви. Але текст залишається напрочуд розбірливим. Він написаний літерами, подібними до тих, що нині можна знайти у синагогах по всьому світу.
Придбання книги для музею стало можливим завдяки пожертві колишнього посла США в Румунії Альфреда Мозеса та його родини. Кодекс Сассун буде переданий музею і стане частиною основної виставки.
Ціна у 38,1 мільйона доларів, включаючи комісію покупця, може здатися відносною мізерною у порівнянні з космічними цінами, які регулярно досягаються на аукціонах мистецтва. Але такі високі цифри рідко стосуються книг та історичних документів.
Нагадаємо, на аукціоні Віоліті продали одну з найбільш рідкісних монет номіналом 1 копійка. Покупець виклав за неї 17 тисяч 756 гривень.
Найстарішу, майже неушкоджену Біблію, написану на івриті, 17 травня продали на аукціоні у Sotheby's за 38,1 мільйона доларів. Це є однією з найвищих цін на книгу чи історичний документ, які коли-небудь продавалися на аукціоні.
Про це повідомляє The New York Times.
Так, на аукціоні продали Кодекс Сассуна, який, як вважають науковці, датується кінцем 9-го або початком 10-го століття. Його на Sotheby's придбали американські друзі Музею єврейського народу у Тель-Авіві.
Том містить всі 24 книги єврейської Біблії, за винятком приблизно восьми аркушів. Дослідники вважають його найдавнішою єврейською Біблією з усіх, що існують. З 1989 року ним володів швейцарський фінансист і колекціонер Жакі Сафра, тому том бачили тільки деякі вчені.
— Це шедевр писарського мистецтва, — сказала про Кодекс Сассуна старша консультантка Sotheby's з юдаїки Шерон Ліберман Мінц.
Том трохи потертий, має плями та дрібні розриви. Але текст залишається напрочуд розбірливим. Він написаний літерами, подібними до тих, що нині можна знайти у синагогах по всьому світу.
Придбання книги для музею стало можливим завдяки пожертві колишнього посла США в Румунії Альфреда Мозеса та його родини. Кодекс Сассун буде переданий музею і стане частиною основної виставки.
Ціна у 38,1 мільйона доларів, включаючи комісію покупця, може здатися відносною мізерною у порівнянні з космічними цінами, які регулярно досягаються на аукціонах мистецтва. Але такі високі цифри рідко стосуються книг та історичних документів.
Нагадаємо, на аукціоні Віоліті продали одну з найбільш рідкісних монет номіналом 1 копійка. Покупець виклав за неї 17 тисяч 756 гривень.