Будинок де розміщувалося товариство «Просвіта» у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Міністерство культури та інформаційної політики наказало включити 10 історичних об’єктів Миколаєві до державного реєстру нерухомих памʼяток України.

Про це йдеться у наказі міністерства, пишуть «НикВести».

Мова йде про наступні об’єкти культурної спадщини:

Пам’ятний знак жертвам Голодомору в Україні — пам’ятка 1923-1933 років, що розташована на розі вулиць Будівельників та Кругової. Дві мармурові скульптури левів, що стояли біля парадного входу до будинку сім’ї Аркасів — пам’ятка середини 19 століття — 1944 року, що знаходяться у Каштановому сквері на вулиці Соборній. Будинок «Просвіти» по вулиці мала Морська, 15. Тут у 1909 році розміщувалось товариство просвіта, а згодом з 1913 по середину 20-х років функціонував перший міський музей. Будинок, в якому мешкав Панас Саксаганський (Тобілевич), один із корифеїв українського театру. Пам’ятка датується 1880-1883 роками знаходиться на вулиці Інженерній, 2. Будинок, в якому народився Микола Аркас — фольклорист, автор опери «Катерина», історичний та громадський діяч. Пам’ятка датується 1853 роком знаходиться на вулиці Нікольській, 13. Міське дівоче училище (згодом 2-га жіноча гімназія) — пам’ятка архітектури другої половини 19 століття (вулиця Адміральська, 24). Будинок театру Монте, в якому виступали видатні діячі культури та мистецтва — пам’ятка історії та архітектури кінця 19 — початку 20 століття (вулиця Адміральська, 27). Синагога по вулиці Шнеєрсона, 13 — пам’ятка архітектури, що датується 1822 роком. Будинок колишнього чоловічого комерційного училища, в якому вчився відомий письменник Ісак Бабель — пам’ятка історії 1903-195 років (вулиці Артилерійська, 19). Городище «Дикий Сад», що вважається пам’яткою археології 2 століття до нашої ери (урочище Дикий Сад).

Будинок театру Монте (сучасний Миколаївський художній академічний драматичний театр). Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Городище Дикий Сад. Фото: «НикВести» Пам'ятний знак жертвам голодомору у Миколаєві. Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, скульптури мармурових «аркасівських» левів у травні 2023 року повернули до Каштанового скверу в Миколаєві, звідки їх демонтували для зберігання після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Скульптури левів у Каштановому сквері в Миколаєві. Фото: «НикВести»

Синагога у Миколаєві

Зазначимо, що у жовтні 2023 року у Миколаєві невідомі зловмисники облили червоною фарбою будівлю синагоги єврейської громади, розташованої у центрі міста. Акт вандалізму, за думкою єврейської громади, ймовірно, міг бути зумовленим подіями на Близькому Сході, де на початку жовтня між Ізраїлем та сектором Гази почались масовані обстріли.

Невідомі облили червоною фарбою синагогу у Миколаєві. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності та розшукує осіб, які облили фарбою синагогу.