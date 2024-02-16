Міністерство культури та інформаційної політики наказало включити 10 історичних об’єктів Миколаєві до державного реєстру нерухомих памʼяток України.
Про це йдеться у наказі міністерства, пишуть «НикВести».
Мова йде про наступні об’єкти культурної спадщини:
Нагадаємо, скульптури мармурових «аркасівських» левів у травні 2023 року повернули до Каштанового скверу в Миколаєві, звідки їх демонтували для зберігання після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.
Зазначимо, що у жовтні 2023 року у Миколаєві невідомі зловмисники облили червоною фарбою будівлю синагоги єврейської громади, розташованої у центрі міста. Акт вандалізму, за думкою єврейської громади, ймовірно, міг бути зумовленим подіями на Близькому Сході, де на початку жовтня між Ізраїлем та сектором Гази почались масовані обстріли.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності та розшукує осіб, які облили фарбою синагогу.
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Міністерство культури та інформаційної політики наказало включити 10 історичних об’єктів Миколаєві до державного реєстру нерухомих памʼяток України.
Про це йдеться у наказі міністерства, пишуть «НикВести».
Мова йде про наступні об’єкти культурної спадщини:
Нагадаємо, скульптури мармурових «аркасівських» левів у травні 2023 року повернули до Каштанового скверу в Миколаєві, звідки їх демонтували для зберігання після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.
Зазначимо, що у жовтні 2023 року у Миколаєві невідомі зловмисники облили червоною фарбою будівлю синагоги єврейської громади, розташованої у центрі міста. Акт вандалізму, за думкою єврейської громади, ймовірно, міг бути зумовленим подіями на Близькому Сході, де на початку жовтня між Ізраїлем та сектором Гази почались масовані обстріли.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності та розшукує осіб, які облили фарбою синагогу.