Миколаївщина на полотні: у Львові відкриють виставку робіт Андрія Антонюка, натхненних рідним краєм. Фото: Львівська облрада

У Львівському палаці мистецтв 16 серпня відкрилася виставка «Андрій Антонюк. Боже поле», де представлено приблизно 50 робіт митця.

Про це повідомили в Львівській обласній раді.

До експозиції увійшло приблизно 50 художніх творів з приватних збірок Петра Багрія та Михайла Кучірки, які налічують чимало робіт із творчого доробку Андрія Антонюка. Значна частина з яких натхненна його рідним містом Первомайськ (Миколаївська область), яке він називав Божим Полем.

На виставці переважають картини, створені автором в кінці 1980-х – 1990-х роках.

— Ця виставка покликана показати світогляд художника, його сакральність у живописі та запросити кожного відвідувача у подорож глибинами власної душі.Чимало робіт художник створив, надихнувшись рідними місцями, а саме історичною частиною невеликого провінційного містечка Первомайськ — Богопіль (Миколаївська область), де народився митець і яку щемливо називав Божим Полем. Саме в честь цього особливого місця дитинства і названа виставка, — розповіли у Львівському палаці мистецтв.

Миколаївщина на полотні: у Львові відкриють виставку робіт Андрія Антонюка, натхненних рідним краєм. Фото: Львівська облрада Миколаївщина на полотні: у Львові відкриють виставку робіт Андрія Антонюка, натхненних рідним краєм. Фото: Львівська облрада

Художник Андрій Антонюк народився 15 жовтня 1943 року в місті Первомайськ. Працював у галузі станкового живопису у різних техніках (олійні фарби, темпера, акварель). Ранні картини художника відзначаються м’яким, емоційним живописом. Пізніше в його полотнах з’являються соціально-психологічні, філософські та в кінці 1980-х – на початку 1990-х язичницькі мотиви, православна тематика поєднується з мотивами дохристиянських вірувань.

За своє життя Андрій Антонюк написав понад тисячу картин. Роботи зберігаються у провідних музеях України, приватних колекціях та музеях Європи, США, Японії. Помер художник у Миколаєві 16 квітня 2013 року.

Нагадаємо, що у Миколаєві 8 серпня представили фотопроєкт «Війна має жіноче імʼя», що розповідає про жіночі долі, які зіткнулись з жорстокими реаліями війни. Організаторкою проєкту є Ірина Ільясова.