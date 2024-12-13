  • пʼятниця

    13 грудня, 2024

  • -1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 грудня , 2024 пʼятниця

  • Миколаїв • -1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Новорічний розвеселий концерт у Миколаєві: містян запрошують на вечірку в стилі 90-х

Анонс заходуАнонс заходу

У четвер, 26 грудня, в Миколаєві відбудеться новорічне музичне шоу у стилі 90-2000-х. На концерті прозвучать хіти легендарних виконавців: ТІК, Вєрки Сердючки, Воплі Відоплясова, Океану Ельзи, Скрябіна, Бумбоксу, а також світові хіти — Coco Jambo, Everybody, I Like to Move It, It’s My Life.

Як повідомляють організатори заходу, новорічне шоу розпочнеться о 19:00 у кінотеатрі «Юність».

Крім того, сьогодні всі квитки доступні за спеціальною ціною, тож встигніть забронювати місця.

«100% улюбленою музики, під яку ми росли і були безтурботні і щасливі. Море позитивної енергії від улюбленців глядачів: PERFORMANCE BIG BAND Володимира Алексєєва  і гурту RADIOSTARS», – зазначають організатори.

Нагадаємо, у Миколаєві урочисто відкрили персональну виставку живопису членкині Херсонської Національної спілки художників України Яни Голубʼятникової.

Останні новини про: Культура

Нотр-Дам уперше відчинить свої двері після руйнівної пожежі 2019 року
Український актор з Миколаєва зіграв роль в американському серіалі «Агенція»
На реставрацію історичної брами у центрі Миколаєва заклали лише ₴16 тис, а потрібно ₴7,7 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У справі про вбивство в Миколаєві слідча на допиті визнала, що не проводила весь огляд особисто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Пункти видачі води у Миколаєві хочуть перевести на автономне живлення: поки без світла працює половина

Олена Козубовська
новини

Мешканець багатоповерхівки в Миколаєві поскаржився в Мінрегіон та НАЗК через конфлікт за прибудинкову територію

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві видали сертифікати на житло ветеранам та сім'ям загиблих військових

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві демонтують частину огорожі біля ресторану Maison, щоб відкрити доступ до зеленої зони

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Культура

На реставрацію історичної брами у центрі Миколаєва заклали лише ₴16 тис, а потрібно ₴7,7 млн
Український актор з Миколаєва зіграв роль в американському серіалі «Агенція»
Нотр-Дам уперше відчинить свої двері після руйнівної пожежі 2019 року

Влада Миколаєва розраховує отримати з держбюджету ₴500 млн на додаткову очистку води у кранах

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи

2 години тому

Розмінування на Миколаївщині: про що має знати кожен

Головне сьогодні