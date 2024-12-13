Новорічний розвеселий концерт у Миколаєві: містян запрошують на вечірку в стилі 90-х
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- Анна Гакман
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10:06, 13 грудня, 2024
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У четвер, 26 грудня, в Миколаєві відбудеться новорічне музичне шоу у стилі 90-2000-х. На концерті прозвучать хіти легендарних виконавців: ТІК, Вєрки Сердючки, Воплі Відоплясова, Океану Ельзи, Скрябіна, Бумбоксу, а також світові хіти — Coco Jambo, Everybody, I Like to Move It, It’s My Life.
Як повідомляють організатори заходу, новорічне шоу розпочнеться о 19:00 у кінотеатрі «Юність».
Крім того, сьогодні всі квитки доступні за спеціальною ціною, тож встигніть забронювати місця.
«100% улюбленою музики, під яку ми росли і були безтурботні і щасливі. Море позитивної енергії від улюбленців глядачів: PERFORMANCE BIG BAND Володимира Алексєєва і гурту RADIOSTARS», – зазначають організатори.
Нагадаємо, у Миколаєві урочисто відкрили персональну виставку живопису членкині Херсонської Національної спілки художників України Яни Голубʼятникової.
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