Благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш». Фото: «НикВести»

У Миколаєві, 22 липня, в укритті миколаївського Дому офіцерів флоту відбувся благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш».

На показ стрічки завітав режисер фільму Олесь Санін та один з головних акторів Олексій Гнатковський, повідомляє кореспондент «НикВести».

«Довбуш» — український історичний фільм, в основі сюжету — життя найвідомішого з опришківських ватажків Олекси Довбуша у Карпатах. Стрічка є одним із найдорожчих українських фільмів — 122 мільйони гривень.

Режисер фільму «Довбуш» Олесь Санін та актор Олексій Гнатковський. Фото «НикВести»

За словами режисера, до повномасштабного вторгнення стрічка вже була повністю відзнята, залишалось завершити роботу над світло корекцією, звуком, музикою та іншими технічними питаннями. Тому кількох учасників знімальної групи евакуйовували у Львів та Івано-Франківськ, щоб там вже змогли закінчити картину. Премʼєра фільму відбулась 24 серпня 2023 року.

— Ми мали 100 знімальних днів, але вони розтягнулись на 3,5 роки, через пандемію та повномасштабне вторгнення премʼєру переносили. Не зважаючи на це, вже зараз фільм зібрав більше ніж 500 тисяч глядачів у кінотеатрах, стрічку закупили та показують у 27 країнах світу, а гроші які були витрачені на зйомки вже повернулись назад, — розповідає Олесь Санін.

Український актор Олексій Гнатковський, наголосив що, задля перемоги усі українці мають боротися.

— Ми маємо розуміти з якими меседжами виходимо до суспільства, і ті люди яких чують в суспільстві, мають донести всім, що Україна має боротися вся. Ніхто не має чекати, всі українці повинні боротися за нашу ідентичність. Перемога починається з кожного з нас, — додав він.

Український актор Олексій Гнатковський у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Також Олесь Санін додав, що попри усі складнощі, через які пройшли актори та знімальна група, за рік фільм отримав неабиякий успіх.

— Я хотів створити історію, щоб величезна кількість глядачів полюбили українських героїв. Я хотів, щоб діти полюбили та цінували наших українських героїв, і почали гратися у Котигорошків та Олексів Довбушів. Мені важливо було, щоб люди які сидять у залі, і дивляться це кіно, гордилися що вони теж українці, — розповів режисер.

Благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш». Фото: «НикВести»

Режисер фільму «Довбуш» Олесь Санін та актор Олексій Гнатковський. Фото «НикВести»

Благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш». Фото: «НикВести»

Благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш». Фото: «НикВести»

Благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш». Фото: «НикВести»

Благодійний кінопоказ художнього історичного фільму «Довбуш». Фото: «НикВести»

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