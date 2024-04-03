Олена Буберенко. Фото«НикВести».

В одній з громад Миколаївського району закрили мистецьку школу. За цим фактом управління культури Миколаївської обласної військової адміністрації звернулись до прокуратури.

Про це під час брифінгу 3 квітня заявила начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, передають «НикВести».

Школу (в управлінні не сказали про який саме заклад освіти йде мова) закрили у 2023 році в одному з населених пунктів в області. В закладі учні отримували початкову мистецьку освіту. Посадовиця заявила, що ліквідація закладу безпідставна та незаконна.

— До нас надійшло рішення про ліквідацію закладу. Звичайно, ми відреагували, написали, що ви (керівництво громади, — прим.)не маєте такого права. Лист вже був постфактум, вони вирішили і нам надіслали, — сказала Олена Буберенко.

Закрити школу громада вирішила через відсутність можливості фінансування, каже Олена Буберенко. Однак управління запевняє, що такі дії є порушення законодавства. Крім того, громада не погоджувала це рішення з Міністерством культури та інформаційної політики України, а звернулась до держоргану вже після прийняття рішення.

Тепер діти навчатимуться у місцевому Будинку творчості.

— Це заклад освіти у сфері культури, тобто по закінченню діти отримують свідоцтва про перший рівень освіти. А в Будинку творчості гурткова робота. Люди намагаються об'єднати те, ще взагалі не можна об'єднувати. Ми спитали: «А в Міністерство культури ви звертались?», вони сказали: «ні». Вже після того, як вони прийняли рішення, вони написали у Міністерство. Міністерство не погодило, заборонило, — зазначила Олена Буберенко.

За даним фактом управління звернулось до правоохоронних органів.

— Зараз ми вже подали позов у прокуратуру, вони вже повідомили про це Міністерство культури, тобто процес йде. Зараз ми чекаємо рішення прокуратури, — пояснила голова управління.

Раніше «НикВести» писали, що майже 250 навчальних закладів Миколаївщини зазнали пошкоджень за час повномасштабної війни.