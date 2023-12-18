Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для українських військових.

Про це йдеться на сайті компанії.

Вартість замовлення становить понад 100 мільйонів євро. Нова угода продовжує серію замовлень боєприпасів, розміщені Бундесвером для України та ФРН.

Рамкова угода розрахована до 2029 року, а потенційний обсяг замовлень становитиме близько 1,2 мільярда євро. Замовлення передбачає постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів.

Як зазначає прес-служба концерну, необхідність поповнення запасів боєприпасів, спричинена війною РФ проти України. Вона призвела до укладання великих контрактів на артилерійські боєприпаси для Rheinmetall.

До сімейства артснарядів компанії входять:

осколково-фугасний снаряд DM121;

димовий/затіняючий снаряд DM125;

снаряд з пошуковим підривником DM121 SMArt;

універсальні 155-мм артбоєприпаси Assegai виробництва південноафриканської компанії Rheinmetall Denel.

Крім того, Rheinmetall пропонує сімейство артилерійських знарядь Expal Munitions, у тому числі 155-мм M107 та 155-мм гармати збільшеної дальності.

Нагадаємо, що німецький оборонний концерн Rheinmetall утворив спільне підприємство з акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість». Зокрема, вони разом обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та локалізуватимуть виробництво техніки.