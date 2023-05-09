За повідомленням правоохоронців, 8 травня, на Миколаївщині стались дві події, пов’язані із детонацією вибухонебезпечних предметів у полях.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

О 18:00 в селі Висунськ Березнегуватської територіальної громади Баштанського району під час проведення земляних робіт в полі громадянин 1984 р. н. трактором наїхав на невідомий предмет, що спричинило вибух. На щастя, сам чоловік не постраждав, пошкоджень зазнав лише транспортний засіб.

О 19:10 схожий епізод стався у Миколаївському районі. Тут чоловік 1969 р. н. під час проведення робіт в полі між селами Любомирівка та Новогригорівка Шевченківської територіальної громади трактором наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет та підірвався. В результаті вибуху чоловік отримав мінно-вибухову травму, його госпіталізовано до медичного закладу.

Підрозділи ДСНС не залучались.

«На території деокупованих населених пунктів, а також на територіях де велись активні бойові дії завжди є потенційна небезпека виявлення вибухонебезпечних предметів і зберігатиметься вона ще роками. Варто розуміти, що після минулих війн пройшло вже десятки років, а боєприпаси виявляються ще й досі. Тож можна тільки уявити, скільки ще часу знадобиться, щоб очистити землю від наслідків російської збройної агресії. Шановні громадяни, будьте пильними та обережними. Завжди дотримуйтесь правил безпеки. Якщо натрапили на предмет зовні схожий на боєприпас не чіпайте його, а одразу телефонуйте на спецлінії 101 або 102!», — нагадали в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Нагадаємо, на Миколаївщині фермери власноруч розміновують поля, аби посіятися.