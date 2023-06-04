Російські війська у неділю, 4 червня, обстріляли з авіації Херсонську область.

Про це у Телеграм інформує Херсонська ОВА.

Унаслідок авіаудару дістала легкі поранення 64-річна жінка. Їй надають медичну допомогу.

— У Веселому керованими авіабомбами окупанти зруйнували приміщення сільськогосподарського підприємства, - йдеться в повідомленні.

Обстріляли окупанти також Берислав – влучили в територію заводу.

Нагадаємо, 30 травня, армія окупанта вчоргове вдарила по селу Кізомис Херсонської області. Тоді постраждала 84-річна жінка, яка на момент атаки знаходилася на подвірʼї власного будинку.

До того, на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.

Також, протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.