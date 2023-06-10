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Унаслідок затоплень територій, які виникли через підрив Каховської ГЕС, вже є 27 зниклих безвісти. Підтоплено 78 населених пунктів у двох областях. Рятувальники намагаються продовжувати евакуацію попри російські обстріли.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Станом на 12:00 10 червня на Херсонщині підтоплено 47 населених пунктів, із них: 33 (3815 будинків) — на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій. Там уже евакуювали 2620 людей, з яких 160 — діти. На Херсонщині загинули 4 людей, ще 11 — травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів.

А ось у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 людей, серед яких 167 — діти. Одна людина загинула.

Також постраждала Дніпропетровщина. Там відсутнє водопостачання в понад 89 тисяч абонентів у 26 населених пунктах. Місцева влада та МВС здійснюють підвіз питної та технічної води.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод. Водночас на Дніпропетровщині вже стався масовий мор риби.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Станом на вечір 9 червня рівень води на Миколаївщині почав спадати, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.