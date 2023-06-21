За минулу добу, 20 червня, російські військові 72 рази обстріляли Херсонську область.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін в телеграм-каналі.

Двоє людей загинули, ще вісім — отримали поранення.

— Противник здійснив – 72 обстріли, випустивши 345 снарядів з мінометів, артилерії, ПТРК, БПЛА, «Градів» та авіації. По місту Херсону ворог випустив 15 снарядів, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів, пошкоджено житлові квартали області, території СТО та будинки двох навчальних закладів у місті Херсоні.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 19 червня, здійснила 57 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію п’ятеро людей дістали поранень.

Раніше повідомлялося, Росіяни обстріляли житлові масиви Херсона, серед поранених є діти.

Крім того, Херсонські рятувальники потрапили під ворожий обстріл - один загинув на місці.