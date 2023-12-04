Пожежа

У неділю, 3 грудня, в Миколаєві сталася пожежа у квартирі на п'ятому поверсі десятиповерхового житлового будинку на вулиці Океанівській.

Про це передає ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що про інцидент повідомили мешканці, які відчули запах диму.

«Автодрабиною вогнеборці дісталися приміщення і на місці виявили тіло загиблого чоловіка, особа якого встановлюється. Як з'ясувалося, до займання та щільного задимлення приміщення призвело необережне поводження з вогнем під час паління загиблим», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Лоцкине Баштанського району Миколаївської області вранці 19 листопада загорілась покрівля двоповерхової будівлі церкви.