У Новогродівці на Донеччині на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста під час пошуково-рятувальної операції знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати.
Про це повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко.
«В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція. Станом на даний час під завалами знайдені фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Надалі буде проводитись ДНК-експертиза», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Новогродівці продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого російською ракетою будинку.
Раньше повідомлялось, що російські окупанти в ніч проти 30 листопада атакували Покровський район Донецької області шістьма ракетами С-300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.
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У Новогродівці на Донеччині на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста під час пошуково-рятувальної операції знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати.
Про це повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко.
«В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція. Станом на даний час під завалами знайдені фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Надалі буде проводитись ДНК-експертиза», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Новогродівці продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого російською ракетою будинку.
Раньше повідомлялось, що російські окупанти в ніч проти 30 листопада атакували Покровський район Донецької області шістьма ракетами С-300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.