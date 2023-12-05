У Новогродівці на Донеччині на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста під час пошуково-рятувальної операції знайдено фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати.

Про це повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко.

«В Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція. Станом на даний час під завалами знайдені фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Надалі буде проводитись ДНК-експертиза», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Новогродівці продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого російською ракетою будинку.

Раньше повідомлялось, що російські окупанти в ніч проти 30 листопада атакували Покровський район Донецької області шістьма ракетами С-300. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.