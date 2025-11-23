На Донеччині енергетики потрапили під удар російського дрона

Війська РФ 23 листопада вдарили по автівці бригади енергетиків у Донецькій області.

Як повідомили у ДТЕК, російський безпілотник цілеспрямовано вдарив у службову автівку співробітників на прифронтовій території.

За даними ДТЕК, енергетики встигли врятуватися й ніхто не постраждав.

За минулу добу, 22 листопада, росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомили в ОВА.

Унаслідок обстрілів у Лимані загинула людина, у Краматорську загинули троє людей та двоє зазнали поранень. Також відомо про двох постраждалих у Костянтинівці, крім того, там пошкоджено авто й храм.

Під російськими атаками були також Бахмутський і Покровський райони, там пошкоджені житлові будинки й автомобілі.

Нагадаємо, впродовж 22 листопада російські військові дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області. Постраждалих немає.