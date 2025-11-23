Ворог 9 разів атакував FPV-дронами громаду на Миколаївщині
23 листопада, 2025
Впродовж 22 листопада російські військові дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області. Постраждалих немає.
Такі дані повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Сили протиповітряної оборони також уночі збили та подавили три «Шахеди» і безпілотники-імітатори різних типів у небі над Миколаївською областю.
Нагадаємо, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.
Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».
