Покровський напрямок тримається завдяки ДШВ, — Зеленський

Володимир Зеленський у Покровську, червень 2024 року. Фото: Офіс ПрезидентаВолодимир Зеленський у Покровську, червень 2024 року. Фото: Офіс Президента

У день Десантно-штурмових військ президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки цим військам тримається Покровський напрямок та Донецька область від російської окупації.

Про це він сказав під час нагородження військових ДШВ, якого цитує Інтерфакс-Україна.

— Завдяки нашим ДШВ тримається Покровський напрямок, Добропільська операція та тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна Курська операція теж стала можлива завдяки силам наших десантників, — наголосив Володимир Зеленський.

Так Покровський напрямок виглядає на мапі DeepState станом на 8 листопадаТак Покровський напрямок виглядає на мапі DeepState станом на 8 листопада

Він наголосив, що без результатів ДШВ неможливо уявити сильні результати України.

Напередодні стало відомо, що у Покровську на Донеччині, за даними українських сил, перебуває 314 російських військових, повідомив 7 листопада на брифінгу за підсумками Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що глава Росії Володимир Путін висловив бажання приїхати до Покровська на Донеччині.

