«Та залюбки», — Зеленський прокоментував бажання Путіна приїхати у Покровськ

Зеленський заявив, що путін хоче приїхати у Покровськ. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що глава Росії Володимир Путін висловив бажання приїхати до Покровська на Донеччині.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час наради з керівниками Служби безпеки України, зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ, трансляцію якої здійснювало «Суспільне».

— Кажуть, що Путін хоче приїхати в Покровськ. Та залюбки, всі будуть аплодувати. Всі розуміють, чим все закінчиться, — сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що ситуація у Покровську залишається вкрай складною — російські війська зосередили там близько 170 тисяч військових. Водночас глава держави підкреслив, що оточення українських сил у місті немає.

— Зараз йде серйозна битва за Покровськ. Росіянам поставили завдання взяти його, адже вони не змогли захопити Суми й Куп’янськ. Вони розуміють, що програють Куп’янськ, тому боротимуться за Покровськ, — додав президент.

Очільник СБУ Василь Малюк уточнив, що російські війська заявляють про «швидке захоплення Покровська» вже понад рік, але за цей час просунулися лише на сім кілометрів, зазнавши десятків тисяч втрат вбитими та пораненими.

Нагадаємо, що 30 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів.