Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Зеленський підписав закони

У четвер, 30 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

Картки відповідних документів № 14128 і № 14129 за підписом глави держави опублікували на сайті Верховної Ради.

Скриншот з сайту Верховної Ради УкраїниСкриншот з сайту Верховної Ради України

Згідно з законами, з 5 листопада 2025 року воєнний стан і загальна мобілізація продовжується ще на 90 днів — до 3 лютого 2026 року.

Нагадаємо, що 21 жовтня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів. Це було вже 17-те голосування за відповідні закони з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

