ЗСУ знищили місце зберігання та запуску «Шахедів» на території Донецького аеропорту

Наслідки атаки на базу зберігання Shahed у Донецьку. Скриншот з відеоНаслідки атаки на базу зберігання Shahed у Донецьку. Скриншот з відео

Українські військові вдарили по базі, де російські окупанти зберігали, збирали та запускали ударні безпілотники Shahed на території захопленого Донецького аеропорту.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді, відомий під позивним Мадяр.

За його словами, це була спільна операція Сил спеціальних операцій, Ракетних військ і артилерії, а також розвідників 414-ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра».

«Підготовка до удару тривала кілька місяців і вимагала копіткої розвідувальної роботи. Цієї ночі мету було знищено засобами ураження Сил спеціальних операцій і Ракетних військ та артилерії», — повідомив Мадяр.

Нагадаємо, 3 листопада підрозділи Сил оборони України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

