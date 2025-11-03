Сили оборони вночі вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу, — Генштаб ЗСУ

Сили оборони вночі вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 3 листопада підрозділи Сил оборони України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, зафіксовано влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Російські Telegram-канали повідомляли, що вночі дрони атакували міста Саратов та Енгельс — там лунали сирени й працювала протиповітряна оборона. Також під удар потрапили інші райони області.

Саратовський нафтопереробний завод — одне з найстаріших підприємств галузі в росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 мільйона тонн. Підприємство забезпечує потреби збройних сил рф.

Крім того, Сили оборони завдали вогневого ураження по логістичних об’єктах окупантів на тимчасово окупованій Луганщині. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад із пально-мастильними матеріалами в Довжанську.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вивели з ладу російський нафтопровід «Кільцевий», який забезпечував армію Росії паливно-мастильними матеріалами.