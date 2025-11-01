ГУР вивело з ладу російський нафтопровід «Кільцевий» у Московській області

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вивели з ладу російський нафтопровід «Кільцевий», який забезпечував армію Росії паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що операція з виведення з ладу нафтопроводу відбулася 31 жовтня. Об’єкт розташований у Раменському районі Московської області Російської Федерації.

За даними розвідки, унаслідок спеціальної операції усі три нитки трубопроводу, якими росіяни транспортували бензин, дизельне паливо та авіаційне пальне, одночасно вибухнули, через що об’єкт наразі не працює.

Довжина цього нафтопроводу становить близько 400 кілометрів. Пальне для транспортування надходило із Рязанського, Нижньогородського та Московського нафтопереробних заводів.

Щороку нафтопровід міг перекачувати до трьох мільйонів тонн авіаційного пального, 2,8 мільйона тонн дизельного пального та 1,6 мільйона тонн бензину.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що проведена операція завдала серйозного удару по воєнних спроможностях держави-агресора, а також по економіці Російської Федерації.

Нагадаємо, 21 вересня спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» знищив два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» на території тимчасово окупованого Криму.