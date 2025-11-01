  • субота

    1 листопада, 2025

  • 11.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 листопада , 2025 субота

  • Миколаїв • 11.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ГУР вивело з ладу російський нафтопровід «Кільцевий» у Московській області

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вивели з ладу російський нафтопровід «Кільцевий», який забезпечував армію Росії паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що операція з виведення з ладу нафтопроводу відбулася 31 жовтня. Об’єкт розташований у Раменському районі Московської області Російської Федерації.

Реклама

За даними розвідки, унаслідок спеціальної операції усі три нитки трубопроводу, якими росіяни транспортували бензин, дизельне паливо та авіаційне пальне, одночасно вибухнули, через що об’єкт наразі не працює.

Довжина цього нафтопроводу становить близько 400 кілометрів. Пальне для транспортування надходило із Рязанського, Нижньогородського та Московського нафтопереробних заводів.

Щороку нафтопровід міг перекачувати до трьох мільйонів тонн авіаційного пального, 2,8 мільйона тонн дизельного пального та 1,6 мільйона тонн бензину.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що проведена операція завдала серйозного удару по воєнних спроможностях держави-агресора, а також по економіці Російської Федерації.

Нагадаємо, 21 вересня спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» знищив два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» на території тимчасово окупованого Криму.

Останні новини про: Росія

Естонія збиватиме російські дрони, що порушують її повітряний простір, — МЗС країни
У Москві вимагають від Заходу гарантій результативності зустрічі Путіна й Трампа
Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині відновили вже 44% пошкоджених або зруйнованих об’єктів

Ірина Олехнович
новини

«Ми під пильним наглядом партнерів», — Капацина закликав депутатів підтримати нову структуру мерії Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Міськрада Миколаєва затвердила щомісячну виплату вчителям за роботу в умовах війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Цифрова колекція музею»: у Миколаєві оцифрували вже 329 картин ХХ століття

Ірина Олехнович
новини

Депутат Береза запропонував перезавантажити депутатські комісії міськради Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Росія

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем
У Москві вимагають від Заходу гарантій результативності зустрічі Путіна й Трампа
Естонія збиватиме російські дрони, що порушують її повітряний простір, — МЗС країни

Росіяни атакували балістичною ракетою Миколаїв: одна людина загинула, є поранені

Даріна Мельничук

Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання?

Як пройшла перша майже за 4 роки офлайн сесія міськради Миколаєва