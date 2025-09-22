У Криму українська розвідка вперше знищила два російські літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
-
Даріна Мельничук
-
•
-
15:38, 22 вересня, 2025
-
Учора 21 вересня спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» знищив два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.
Зазначається, що це перший випадок ураження таких літаків. Бе-12 «Чайка» обладнані технікою для пошуку та знищення підводних човнів, тому мають високу вартість.
Крім літаків, під час тієї ж операції «Примари» знищили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8.
За відкритими джерелами, довжина Бе-12 перевищує 30 метрів, розмах крила становить майже 30 метрів, максимальна швидкість — близько 530 км/год. Перший політ цей тип літака здійснив восени 1960 року.
Нагадаємо, Головне управління розвідки України (ГУР) оприлюднило інформацію про 42 судна, які беруть участь у схемах перевезення російської та іранської нафти, викраденого українського зерна й вугілля з окупованих територій, зокрема Криму. Серед виявлених суден є плавуче сховище компанії «ЛУКОЙЛ», що перебуває під міжнародними санкціями.
