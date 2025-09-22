Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  понеділок

    22 вересня, 2025

  22 вересня , 2025 понеділок

  Миколаїв

У Криму українська розвідка вперше знищила два російські літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»

У Криму ГУР уперше спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»У Криму ГУР уперше спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Скриншот з відео ГУР

Учора 21 вересня спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» знищив два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Зазначається, що це перший випадок ураження таких літаків. Бе-12 «Чайка» обладнані технікою для пошуку та знищення підводних човнів, тому мають високу вартість.

Крім літаків, під час тієї ж операції «Примари» знищили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

За відкритими джерелами, довжина Бе-12 перевищує 30 метрів, розмах крила становить майже 30 метрів, максимальна швидкість — близько 530 км/год. Перший політ цей тип літака здійснив восени 1960 року.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України (ГУР) оприлюднило інформацію про 42 судна, які беруть участь у схемах перевезення російської та іранської нафти, викраденого українського зерна й вугілля з окупованих територій, зокрема Криму. Серед виявлених суден є плавуче сховище компанії «ЛУКОЙЛ», що перебуває під міжнародними санкціями.

