Сили спеціальних операцій уразили пусковий майданчик «Шахедів» у Криму

Підрозділи Сил спеціальних операцій атакували район зберігання та запуску ударних дронів Shahed у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у Командуванні ССО ЗС України.

Ударів завдали підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій у ніч проти 28 листопада. Під атакою був району зберігання й пуску ударних безпілотників типу Shahed поблизу мису Чауда.

Військові пояснюють, що зазначену територію на півдні Криму росіяни використовують для запуску ударних безпілотників різного типу по цивільній інфраструктурі України.

«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», — наголосили в ССО.

Раніше у тимчасово окупованому півострові Крим було знищено пускову установку російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» і склад боєприпасів.