Протягом минулої доби росіяни знову атакували Херсонщину.
По Херсону ворог випустив 17 снарядів, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог здійснив 54 обстріли Херсонської області, випустивши 407 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, БпЛА та авіації, з них два удари були ракетними. Поранені шестеро цивільних.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА.
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Протягом минулої доби росіяни знову атакували Херсонщину.
По Херсону ворог випустив 17 снарядів, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що ворог здійснив 54 обстріли Херсонської області, випустивши 407 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, БпЛА та авіації, з них два удари були ракетними. Поранені шестеро цивільних.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА.