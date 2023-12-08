Протягом минулої доби росіяни знову атакували Херсонщину.

По Херсону ворог випустив 17 снарядів, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що ворог здійснив 54 обстріли Херсонської області, випустивши 407 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, БпЛА та авіації, з них два удари були ракетними. Поранені шестеро цивільних.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА.



