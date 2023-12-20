Квартал червоних ліхтарів у Амстердамі

Міська влада Амстердама запропонувала перенести знаменитий квартал червоних ліхтарів з центрального району міста до околиці та презентувала план цього процесу.

Про це пише Daily Mail.

Мер міста Фемке Галсема вважає, що це сприяє зменшенню кількості туристів у центральному районі, а також завдяки цьому знизиться рівень злочинності. «Бульвар Європи в Південному районі — найкраще місце для нового Еротичного центру».

Відповідну пропозицію про перенесення мер представить міській раді на початку 2024 року. Втілити задумане у життя планують за сім років.

Бульвар Європи розташований на краю головного ділового району Амстердама. Мешканці цього району міста виступають проти перенесення, адже переймаються через наплив туристів, які будуть заважати працювати та жити, а також дехто вважає, що таке рішення буде наражати працівників офісів на небезпеку.

Також проти виступають секс-працівниці. Місцеві вважають, що проблеми злочинності та туристів можна вирішити, посиливши поліцейський контроль на теперішньому місці розташування.

Проте поки такі заклики суспільства не вплинули на владу. За проєктом планують створити 100 кімнат для секс-працівниць. Також у новому центрі надання еротичних послуг хочуть облаштувати ресторани, секс-театри та клуби.

Нагадаємо, в 2019 році під час програми «Светский союз» миколаївський міський голова Олександр Сенкевич висловив думку, що в Україні можна легалізувати індустрію надання сексуальних послуг за гроші.