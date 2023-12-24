Ісландія оголосила про приєднання до двох коаліцій, які утворені в межах Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Ісландії.

Зазначається, що приєднання до двох коаліцій, Ісландія також оголосила про виділення додаткових 340 тисяч євро в межах Комплексного пакета допомоги НАТО для закупівлі медичних матеріалів для України.

«Приєднавшись до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування і надавши додаткове фінансування до Комплексного пакета допомоги Україні, ми продовжуємо надавати нелетальну підтримку Україні, яка бореться з несправедливим і незаконним вторгненням Росії», – заявив голова МЗС Ісландії Б'ярні Бенедіктссон.

Нагадаємо, Данія з лютого 2022 року по жовтень 2023 року виділила на відновлення інфраструктури в Миколаєві та області 75,5 мільйонів євро.