Фото поліції Миколаївської області.

На Миколаївщині 15-річного хлопця підозрюють у тому, що він намагався зарізати свого брати. Поліція розшукала його та затримала.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

27 грудня правоохоронцям повідомили, що в одному із сіл Софіївської громади 15-річний хлопець зайшов у кімнату, де спав його старший брат та вдарив ножем в шию. Після чого він втік у Миколаїв до свого дядька. Також зазначається, що у братів були неприязні стосунки.

Поліцейські розшукали та затримали підозрюваного.

«З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину — ніж, та направили його на експертне дослідження. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. Його життю нічого не загрожує», — додали у поліції.

Хлопцю повідомили про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. За скоєне хлопцю загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали сімох підлітків у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної жінки та замаху на вбивство чоловіка.