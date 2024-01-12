Каховська ГЕС, фото з відкритих джерел

Російські окупанти досі не дістали з-під завалів тіла жителів Голої Пристані, які загинули через руйнацію греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомила начальниця Голопристанської МВА Світлана Лінник у коментарі «Радіо Свобода».

«Не дістають, не розбирають завали, так ті руїни лишаються, тіла загиблих так і залишаються під завалами. Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами у власних оселях. Це і міське, і сільське населення. Це величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли і яких шукають родичі», — сказала вона.

За офіційними даними української влади, у Голій Пристані загинуло 10 людей. Однак, реальна кількість загиблих може бути значно більшою.

«Там дуже багато буде людей, яких доведеться нам перепоховати й ексгумацію робити, і відповідно родичів шукають тих, хто там загинув», — додала вона.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Водночас через підтоплення Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.