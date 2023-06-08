Станом на 8 червня в селі Василівка Очаківської громади на Кінбурні затопило перші дві вулиці. місцеві мешканці передають, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Про це повідомляє Південний лісовий офіс.

За їхніми даними, ліси Кінбурнського та Василівського лісництв затоплені на 30 і 14 %.

Так, загальна площа підтоплення лісів Миколаївщини близько 3 тисяч гектар, більша частина яких – окуповані. З них на Кінбурнській косі затоплено понад 2 тисячі гектар.

Вечері, 7 червня, повідомляли, що Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. В районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком, повністю затоплена.

Нагадаємо, 6 червня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурнської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.

В свою чергу, еколог Олег Деркач вважає, що у разі повного прориву дамби, підтоплення загрожує трьом селам на території Кінбурнського півострова: Василівка (Миколаївська область), Рибальче (Херсонська область) та Іванівка (Херсонська область).