Вранці 19 січня у Брянській області РФ загорілася нафтобаза. Місцева влада заявила про атаку українського безпілотника.

Про це написав губернатор Брянської області Олександр Богомаз в своєму телеграм-каналі.

«Українські терористи спробували атакувати об'єкти на території міста Клинці за допомогою БПЛА. Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений РЕБ Міністерства оборони РФ. При знищенні повітряної мети відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцовської нафтобази», — йдеться у повідомленні.

За його інформацією, постраждалих немає, є спалах резервуарів в обвалуванні. В даний час на місці працюють пожежники. Залучено 13 пожежних автоцистерн.

Атаки на Бєлгород

Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року Бєлгород опинився під атакою. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 108 було поранено.

На початку січня в Росії заявили про збиття 8 ракет «Вільха» над Бєлгородською областю. Повідомлялося про двох постраждалих.

У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.

Ввечері 15 січня в Росії заявили про чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Російські ЗСІ стверджують, що його збили на підльоті до міста.