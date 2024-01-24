У Миколаєві з 24 січня о 10:00 перекриють рух трамваїв №3 в обидва напрямки.
Про це повідомили у пресслужбі КП «Миколаївелектротранс».
За даними підприємства, обмеження на рух трамваїв пов'язане з ремонтними роботами на вулиці Потьомкінській. Орієнтовний термін виконання робіт – 10 тижнів.
«Просимо всіх водіїв та пішоходів бути уважними під час руху в районі місця проведення робіт та звертати увагу на встановлені попереджувальні знаки», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що через роботи на мережах водоканалу у Миколаєві на кілька днів закриють рух трамваїв за маршрутами №7 та №10.
До того ж, у Миколаєві, 11 листопада під трамвайною колією провалився ґрунт.
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У Миколаєві з 24 січня о 10:00 перекриють рух трамваїв №3 в обидва напрямки.
Про це повідомили у пресслужбі КП «Миколаївелектротранс».
За даними підприємства, обмеження на рух трамваїв пов'язане з ремонтними роботами на вулиці Потьомкінській. Орієнтовний термін виконання робіт – 10 тижнів.
«Просимо всіх водіїв та пішоходів бути уважними під час руху в районі місця проведення робіт та звертати увагу на встановлені попереджувальні знаки», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що через роботи на мережах водоканалу у Миколаєві на кілька днів закриють рух трамваїв за маршрутами №7 та №10.
До того ж, у Миколаєві, 11 листопада під трамвайною колією провалився ґрунт.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|