Трамвай на маршруті №3. Фото: КП ММР «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві з 24 січня о 10:00 перекриють рух трамваїв №3 в обидва напрямки.

Про це повідомили у пресслужбі КП «Миколаївелектротранс».

За даними підприємства, обмеження на рух трамваїв пов'язане з ремонтними роботами на вулиці Потьомкінській. Орієнтовний термін виконання робіт – 10 тижнів.

«Просимо всіх водіїв та пішоходів бути уважними під час руху в районі місця проведення робіт та звертати увагу на встановлені попереджувальні знаки», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через роботи на мережах водоканалу у Миколаєві на кілька днів закриють рух трамваїв за маршрутами №7 та №10.

До того ж, у Миколаєві, 11 листопада під трамвайною колією провалився ґрунт.