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У Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався у стовп

У Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Максим ЗавтураУ Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Максим Завтура

Сьогодні, 1 листопада, близько 10:00 у Миколаєві трамвай №6 зійшов з рейок та врізався у стовп.

Як повідомили у КП «Миколаївелектротранс», у звʼязку з цим, всі трамваї маршрутів №6, 7 та 11 їхатимуть вулицею Ковальська (Кузнецька).

Зазначається, що під час дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав, на місці працюють аварійні бригади. Про відновлення руху за цими маршрутами повідомлять додатково.

Слід зазначити, що також не буде здійснюватися роздача води з трамвая о 12:30 на перехрестя вулиць 6-та Слобідська та Ігоря Бедзая (Чкалова).

У Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: «МиколаївелектротрансУ Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Миколаївелектротранс
У Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Максим ЗавтураУ Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Максим Завтура
У Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Максим ЗавтураУ Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Максим Завтура
У Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Максим ЗавтураУ Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Максим Завтура
У Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Максим ЗавтураУ Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався в стовп, Фото: Максим Завтура

Нагадаємо, що зранку 11 жовтня, на проспекті Центральному сталася тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі. ДТП сталась унаслідок того, що водій не впорався з керуванням.

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